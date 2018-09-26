Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Торино
Аталанта - Торино: обзор матча 26 сентября 2018
Аталанта
26.09.2018, среда, 22:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 0
Завершен
Торино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Торино
Желтая карточка
М. Тумминелло
88'
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
48'
31'
Желтая карточка
С. Мейте
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Бериша
33
Хатебур
2
Толой
5
Масиелло
8
Госенс
15
де Рон
19
Паломино
8
Фройлер
24
Ригони
10
Гомес
91
Сапата
3-2-4-1
46
Сиригу
4
Иццо
26
Джиджи
63
Н'Кулу
29
Де Сильвестри
34
Эйна
8
Мейте
8
Ринкон
33
Базелли
14
Париджини
11
Белотти
Остались в запасе
Аталанта
Торино
6
Али Аднан
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Аталанта - Торино
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Новости команд
Все
Аталанта
Торино
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
09:34
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:53
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Фрозиноне» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Фрозиноне» и «Торино» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+