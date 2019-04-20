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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Торино
Дженоа - Торино: обзор матча 20 апреля 2019
Дженоа
20.04.2019, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 1
Завершен
Торино
58'
К. Ансальди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Торино
Желтая карточка
И. Радованович
89'
88'
Желтая карточка
В. Париджини
82'
Желтая карточка
Д. Базелли
78'
Желтая карточка
Э. Моретти
58'
ГОЛ! 0:1!
К. Ансальди
Пас отдал
А. Беренгер
Желтая карточка
М. Велозу
55'
Желтая карточка
Э. Ролон
51'
20'
Желтая карточка
Н. Н'Кулу
Желтая карточка
Л. Лерагер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
3-1-3-3
13
Раду
21
Ромеро
4
Кришито
87
Жуканович
16
Радованович
27
Стураро
44
Велозу
21
Лерагер
19
Санабрия
18
Лападула
88
Лазович
3-2-3-1-1
46
Сиригу
4
Иццо
63
Н'Кулу
24
Моретти
34
Эйна
14
Ансальди
33
Базелли
8
Мейте
8
Ринкон
7
Беренгер
11
Белотти
Остались в запасе
Дженоа
Торино
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
13
Педру Перейра
ПВ
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Дженоа - Торино
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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