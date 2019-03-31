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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Торино
Фиорентина - Торино: обзор матча 31 марта 2019
Фиорентина
31.03.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Торино
7'
Д. Симеоне
34'
Д. Базелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Торино
85'
Желтая карточка
С. Дзадза
44'
Желтая карточка
Д. Базелли
34'
ГОЛ! 1:1!
Д. Базелли
Пас отдал
Я. Фальке
ГОЛ! 1:0!
Д. Симеоне
Пас отдал
В. Уго
7'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Жерсон
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-3-3
40
Лафон
3
Бираги
31
Миленкович
14
Уго
16
Лорини
24
Бенасси
8
Жерсон
17
Верету
10
Муриэль
87
Миральяс
18
Симеоне
3-2-3-1-1
46
Сиригу
14
Ансальди
24
Моретти
4
Иццо
29
Де Сильвестри
26
Джиджи
8
Ринкон
23
Лукич
33
Базелли
44
Фальке
11
Белотти
Остались в запасе
Фиорентина
Торино
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
23
Кристиан Нергор
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Фиорентина - Торино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Стадион:
Артемио Франки
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