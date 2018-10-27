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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Фиорентина
Торино - Фиорентина: обзор матча 27 октября 2018
Торино
27.10.2018, суббота, 21:30
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 1
Завершен
Фиорентина
13'
А. Лафон (АГ)
2'
М. Бенасси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Фиорентина
82'
Желтая карточка
Ж. Верету
77'
Желтая карточка
К. Миральяс
Желтая карточка
С. Мейте
70'
67'
Желтая карточка
Жерсон
Желтая карточка
Т. Ринкон
25'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Лафон
13'
6'
Желтая карточка
Н. Миленкович
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Бенасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Фиорентина
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
3-2-3-1-1
46
Сиригу
26
Джиджи
4
Иццо
63
Н'Кулу
34
Эйна
29
Де Сильвестри
33
Базелли
8
Мейте
8
Ринкон
44
Фальке
11
Белотти
3-2-3-1-1
40
Лафон
14
Уго
2
Пеццелла
31
Миленкович
6
Фернандес
3
Бираги
17
Верету
24
Бенасси
9
Эйссерик
14
Кьеза
87
Миральяс
Остались в запасе
Торино
Фиорентина
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
4
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Бремер
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
4
Кевин Дикс
ПЗ
22
Бартломей Дронговски
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
8
Жерсон
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Торино - Фиорентина
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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