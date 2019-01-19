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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Торино
Рома - Торино: обзор матча 19 января 2019
Рома
19.01.2019, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 2
Завершен
Торино
15'
Н. Дзаньоло
34'
А. Коларов (П)
73'
С. Эль-Шаарави
51'
Т. Ринкон
67'
К. Ансальди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Торино
90'
+2
Желтая карточка
А. Белотти
90'
+1
Желтая карточка
Т. Ринкон
ГОЛ! 3:2!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
Л. Пеллегрини
73'
71'
Желтая карточка
Лянко
67'
ГОЛ! 2:2!
К. Ансальди
Желтая карточка
Б. Кристанте
66'
Желтая карточка
Д. Клюйверт
61'
51'
ГОЛ! 2:1!
Т. Ринкон
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Коларов
34'
ГОЛ! 1:0!
Н. Дзаньоло
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Робин Ольсен
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Лянко
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
14
Витторио Париджини
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
4-2-3-1
1
Ольсен
11
Коларов
44
Манолас
17
Фасио
2
Карсдорп
4
Кристанте
10
Дзаньоло
19
Клюйверт
7
Пеллегрини
7
Ундер
10
Джеко
3-2-2-1-1
46
Сиригу
13
Лянко
26
Джиджи
63
Н'Кулу
34
Эйна
14
Ансальди
8
Ринкон
14
Париджини
44
Фальке
11
Белотти
Остались в запасе
Рома
Торино
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Анте Чорич
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
1
Сальвадор Ичасо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Бремер
ЦЗ
14
Эрик Феригра
ЦЗ
23
Саша Лукич
ЦП
20
Симоне Эдера
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Рома - Торино
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
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