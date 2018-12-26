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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Эмполи
Торино - Эмполи: обзор матча 26 декабря 2018
Торино
26.12.2018, среда, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
3 : 0
Завершен
Эмполи
44'
Н. Н'Кулу
49'
Л. Де Сильвестри
75'
Я. Фальке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Эмполи
89'
Красная карточка
Р. Крунич
ГОЛ! 3:0!
Я. Фальке
Пас отдал
А. Белотти
75'
71'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
56'
Желтая карточка
М. Сильвестре
ГОЛ! 2:0!
Л. Де Сильвестри
49'
ГОЛ! 1:0!
Н. Н'Кулу
Пас отдал
Д. Базелли
44'
42'
Желтая карточка
Ф. Везели
Желтая карточка
Т. Ринкон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Сальвадор Ичасо
ВР
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
25
Хамед Траоре
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Торино
21
Антонио Розати
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Эмполи
1
Пьетро Террачиано
ВР
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Ичасо
63
Н'Кулу
4
Иццо
24
Моретти
34
Эйна
29
Де Сильвестри
8
Ринкон
33
Базелли
44
Фальке
11
Белотти
11
Дзадза
3-2-3-2
49
Проведель
34
Везели
22
Майетта
13
Антонелли
22
Ди Лоренцо
26
Сильвестре
25
Траоре
33
Крунич
10
Беннасер
9
Капуто
90
Мраз
Остались в запасе
Торино
Эмполи
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
1
Пьетро Террачиано
ВР
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Алессио Дионизи
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
20
Симоне Эдера
ЦФ
Остались в запасе
1
Пьетро Террачиано
ВР
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
21
Мануэль Паскуаль
ЦЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
82
Леонардо Капецци
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
20
Алехандро Родригес
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Алессио Дионизи
Статистика матча Торино - Эмполи
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
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