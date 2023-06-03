Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Алекс Кордас
Статистика
Алекс Кордас - статистика
Завершил карьеру
1 января 1983 (43), Витторио-Венето
#21 | Вратарь
188 см | 83 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2022/2023
Товарищеские матчи 2022
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
0 : 1
03.06.2023
Интер
65' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
3 : 2
27.05.2023
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3 : 1
21.05.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
4 : 2
13.05.2023
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
0 : 2
06.05.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0 : 6
03.05.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
3 : 1
30.04.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
0 : 3
23.04.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
0 : 1
15.04.2023
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
0 : 1
01.04.2023
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
0 : 1
19.03.2023
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
2 : 1
10.03.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
2 : 0
05.03.2023
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 0
26.02.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
3 : 1
18.02.2023
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
0 : 0
13.02.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
1 : 0
05.02.2023
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кремонезе
1 : 2
28.01.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Интер
0 : 1
23.01.2023
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
1 : 0
14.01.2023
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Монца
2 : 2
07.01.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
1 : 0
04.01.2023
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
2 : 3
13.11.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
6 : 1
09.11.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2 : 0
06.11.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
3 : 0
29.10.2022
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
3 : 4
22.10.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
2 : 0
16.10.2022
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
3 : 1
18.09.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 0
10.09.2022
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 2
03.09.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
3 : 1
30.08.2022
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
3 : 1
26.08.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
3 : 0
20.08.2022
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Лечче
1 : 2
13.08.2022
Интер
Был в запасе
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
1
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+