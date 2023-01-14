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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Верона
Интер - Верона: обзор матча 14 января 2023
Интер
14.01.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Верона
3'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Верона
Замена
В. Карбони
️️️️
Л. Мартинес
89'
80'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
Д. Доиг
Замена
Н. Барелла
️️️️
Г. Мхитарян
77'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
77'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
69'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
69'
66'
Замена
Д. Маньяни
️️️️
П. Давидович
66'
Замена
К. Ласанья
️️️️
И. Илич
66'
Замена
М. Велозу
️️️️
А. Тамез
57'
Замена
️️️️
Я. Каллон
53'
Желтая карточка
М. Джурич
49'
Желтая карточка
П. Давидович
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
11
Яя Каллон
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
42
Деннис Куратоло
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
9
Тома Анри
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
3-2-3-2
24
Онана
37
Шкриньяр
95
Бастони
15
Ачерби
32
Димарко
36
Дармиан
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
10
Джеко
10
Мартинес
3-3-2-1-1
96
Монтипо
27
Давидович
4
Хин
11
Чеккерини
23
Депаоли
61
Тамез
3
Доиг
20
Илич
88
Лазович
11
Каллон
11
Джурич
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
23
Барелла
22
Мхитарян
10
Мартинес
21
Карбони
21
Карбони
10
Мартинес
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
27
Давидович
96
Маньяни
96
Маньяни
27
Давидович
61
Тамез
44
Велозу
44
Велозу
61
Тамез
20
Илич
15
Ласанья
15
Ласанья
20
Илич
3
Доиг
91
Пикколи
91
Пикколи
3
Доиг
Остались в запасе
Интер
Верона
24
Дензел Дюмфрис
ПП
21
Алекс Кордас
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Остались в запасе
24
Дензел Дюмфрис
ПП
21
Алекс Кордас
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Статистика матча Интер - Верона
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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