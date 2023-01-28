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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кремонезе - Интер
Кремонезе - Интер: обзор матча 28 января 2023
Кремонезе
28.01.2023, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Интер
11'
Д. Окереке
21'
Л. Мартинес
65'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кремонезе - Интер
77'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
77'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Э. Джеко
Замена
Л. Дзанимачча
️️️️
Д. Окереке
72'
Замена
К. Буонаюто
️️️️
М. Бьянкетти
67'
67'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
66'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
65'
ГОЛ! 1:2!
Л. Мартинес
Пас отдал
Э. Джеко
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
М. Кастаньетти
60'
Замена
С. Дессер
️️️️
Д. Чиофани
60'
38'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
29'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
21'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
Д. Окереке
Пас отдал
С. Мейте
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Валентин Карбони
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-3-2-2
29
Карнесекки
15
Бьянкетти
21
Кирикеш
22
Васкес
14
Валери
4
Кастаньетти
17
Серникола
24
Бенасси
8
Мейте
29
Окереке
9
Чиофани
4-4-2
24
Онана
36
Дармиан
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
24
Дюмфрис
22
Мхитарян
21
Гальярдини
20
Чалханоглу
10
Джеко
10
Мартинес
15
Бьянкетти
92
Буонаюто
92
Буонаюто
15
Бьянкетти
29
Окереке
98
Дзанимачча
98
Дзанимачча
29
Окереке
9
Чиофани
9
Дессер
9
Дессер
9
Чиофани
4
Кастаньетти
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
4
Кастаньетти
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
10
Джеко
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Джеко
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
Остались в запасе
Кремонезе
Интер
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
21
Алекс Кордас
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
18
Паоло Гильоне
ПЗ
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
74
Франк Тсаджут
ЦФ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Кремонезе - Интер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Джованни Зини
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