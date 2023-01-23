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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Эмполи
Интер - Эмполи: обзор матча 23 января 2023
Интер
23.01.2023, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Эмполи
66'
Т. Бальданци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Эмполи
90'
Замена
С. Валюкевич
️️️️
Ф. Капуто
Желтая карточка
Э. Джеко
89'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Г. Мхитарян
77'
73'
Замена
Я. Фаццини
️️️️
Н. Байрами
Замена
К. Асллани
️️️️
Н. Барелла
72'
Замена
Э. Джеко
️️️️
М. Дармиан
72'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
71'
Желтая карточка
Н. Барелла
68'
66'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бальданци
Пас отдал
Н. Байрами
64'
Замена
Т. Бальданци
️️️️
Н. Камбьяги
Замена
Р. Белланова
️️️️
Х. Корреа
46'
46'
Замена
Н. Хаас
️️️️
Ж. Акпа Акпро
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Паризи
Вторая желтая
М. Шкриньяр
40'
31'
Желтая карточка
Ж. Акпа Акпро
30'
Желтая карточка
Л. Хендерсон
Желтая карточка
М. Шкриньяр
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
28
Николо Камбьяги
ЛВ
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
42
Деннис Куратоло
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Эмполи
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
8
Томмазо Бальданци
АП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
87
Эркулану Набиан
ЦФ
3-2-3-2
24
Онана
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
32
Димарко
36
Дармиан
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
32
Корреа
10
Мартинес
4-3-2-1
25
Викарио
5
Де Винтер
24
Эбуехи
5
Луперто
65
Паризи
11
Акпа Акпро
6
Хендерсон
23
Бандинелли
10
Байрами
28
Камбьяги
9
Капуто
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
32
Корреа
16
Белланова
16
Белланова
32
Корреа
23
Барелла
8
Асллани
8
Асллани
23
Барелла
36
Дармиан
10
Джеко
10
Джеко
36
Дармиан
22
Мхитарян
9
Лукаку
9
Лукаку
22
Мхитарян
9
Капуто
6
Валюкевич
6
Валюкевич
9
Капуто
10
Байрами
10
Фаццини
10
Фаццини
10
Байрами
11
Акпа Акпро
32
Хаас
32
Хаас
11
Акпа Акпро
28
Камбьяги
8
Бальданци
8
Бальданци
28
Камбьяги
Остались в запасе
Интер
Эмполи
24
Дензел Дюмфрис
ПП
21
Алекс Кордас
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
87
Эркулану Набиан
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Остались в запасе
24
Дензел Дюмфрис
ПП
21
Алекс Кордас
ВР
77
Габриэл Бразао
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
34
Габриэле Гуарино
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
10
Мартин Сатриано
ЦФ
87
Эркулану Набиан
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Статистика матча Интер - Эмполи
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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