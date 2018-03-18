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    Габи - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Габриэль
    Фамилия Аренас
    Команда Аль-Садд
    Состав Основной
    Родной город Мадрид
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июля 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 28 0 1 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2018 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:2 Эйбар (Эйбар)
    12.05.2018 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    06.05.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 0:2 Эспаньол (Барселона)
    29.04.2018 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    68'
    22.04.2018 1' -90' Атлетико (Мадрид) 0:0 Бетис (Севилья)
    90'
    19.04.2018 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:0 Атлетико (Мадрид)
    15.04.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:0 Леванте (Валенсия)
    08.04.2018 Был в запасе Реал (Мадрид) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    01.04.2018 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Депортиво (Ла-Корунья)
    18.03.2018 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Атлетико (Мадрид)
    11.03.2018 1' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Сельта (Виго)
    04.03.2018 1' -90' Барселона (Барселона) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    28.02.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 4:0 Леганес (Леганес)
    25.02.2018 1' -90' Севилья (Севилья) 2:5 Атлетико (Мадрид)
    18.02.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Атлетик (Бильбао)
    10.02.2018 1' -90' Малага (Малага) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    04.02.2018 61' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    74'
    28.01.2018 1' -90' Атлетико (Мадрид) 3:0 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    20.01.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:1 Жирона (Жирона)
    06.01.2018 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    30'
    22.12.2017 1' -90' Эспаньол (Барселона) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    83'
    16.12.2017 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    10.12.2017 1' -90' Бетис (Севилья) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    02.12.2017 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    25.11.2017 1' -90' Леванте (Валенсия) 0:5 Атлетико (Мадрид)
    18.11.2017 1' -90' Атлетико (Мадрид) 0:0 Реал (Мадрид)
    04.11.2017 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    90'
    28.10.2017 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    22.10.2017 1' -90' Сельта (Виго) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    57'
    14.10.2017 1' -83' Атлетико (Мадрид) 1:1 Барселона (Барселона)
    14'
    30.09.2017 1' -90' Леганес (Леганес) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    23.09.2017 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:0 Севилья (Севилья)
    28'
    20.09.2017 72' -90' Атлетик (Бильбао) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    16.09.2017 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:0 Малага (Малага)
    09.09.2017 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:0 Атлетико (Мадрид)
    26.08.2017 55' -90' Лас-Пальмас (Лас-Пальмас) 1:5 Атлетико (Мадрид)
    19.08.2017 1' -69' Жирона (Жирона) 2:2 Атлетико (Мадрид)
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