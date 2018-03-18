Габи - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Аренас
|Команда
|Аль-Садд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Габриэль
|Фамилия
|Аренас
|Команда
|Аль-Садд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|28
|0
|1
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.05.2018
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:2
|Эйбар (Эйбар)
|12.05.2018
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|06.05.2018
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|0:2
|Эспаньол (Барселона)
|29.04.2018
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|68'
|22.04.2018
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|90'
|19.04.2018
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Атлетико (Мадрид)
|15.04.2018
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Леванте (Валенсия)
|08.04.2018
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|01.04.2018
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Депортиво (Ла-Корунья)
|18.03.2018
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Атлетико (Мадрид)
|11.03.2018
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Сельта (Виго)
|04.03.2018
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|28.02.2018
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|4:0
|Леганес (Леганес)
|25.02.2018
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:5
|Атлетико (Мадрид)
|18.02.2018
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Атлетик (Бильбао)
|10.02.2018
|1' -90'
|Малага (Малага)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|04.02.2018
|61' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|74'
|28.01.2018
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|20.01.2018
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Жирона (Жирона)
|06.01.2018
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|30'
|22.12.2017
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|83'
|16.12.2017
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|10.12.2017
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|02.12.2017
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|25.11.2017
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|0:5
|Атлетико (Мадрид)
|18.11.2017
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|0:0
|Реал (Мадрид)
|04.11.2017
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|90'
|28.10.2017
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|22.10.2017
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|57'
|14.10.2017
|1' -83'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Барселона (Барселона)
|14'
|30.09.2017
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)
|23.09.2017
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Севилья (Севилья)
|28'
|20.09.2017
|72' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|16.09.2017
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Малага (Малага)
|09.09.2017
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:0
|Атлетико (Мадрид)
|26.08.2017
|55' -90'
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|1:5
|Атлетико (Мадрид)
|19.08.2017
|1' -69'
|Жирона (Жирона)
|2:2
|Атлетико (Мадрид)