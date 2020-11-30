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Габи
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Габи - новости
Завершил карьеру
10 июля 1983 (43), Мадрид
#14 | Полузащитник
180 см | 74 кг
Испания
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Публикации
Экс-капитан «Атлетико» Габи завершил карьеру
2020.11.30 08:21
1
Журналист Палмери: «Месси зарабатывает 40 миллионов в год. Роналду – 31, Неймар – 30»
2018.11.13 18:51
8
Габи: «Золотой мяч» потеряет смысл, если Гризманн не выиграет его в этом году»
2018.11.03 00:55
3
«Атлетико» предлагает «Баварии» 15 миллионов за Видаля
2018.07.05 10:55
6
Габи стал самым возрастным футболистом в финалах ЛЕ с 2005 года
2018.05.17 10:30
3
Габи – о своих словах «Лига Европы – дерьмо»: «Теперь я обязан проглотить свои слова»
2018.05.17 09:42
7
Габи – об уходе Торреса: «Кубок – лучший способ попрощаться с «Атлетико»
2018.05.17 08:12
Полузащитник «Атлетико» Габи оценил газон на стадионе «Локомотива»
2018.03.14 14:36
5
Лукас Эрнандес: «Не согласен с Габи, что Лига Европы – дерьмо. Мы хотим выиграть ее»
2018.02.14 01:27
Габи: «Играть в Лиге Европы – это дерьмо»
2017.11.01 14:29
23
«Атлетико» готов продлить контракт с 34-летним капитаном команды Габи
2017.10.22 10:26
Капитан «Атлетико»: «Диего Коста должен уважать «Челси»
2017.08.19 09:51
5
Габи не делит состав «Реала» на основной и запасной
2017.05.02 08:54
1
Габи призвал «Атлетико» придерживаться своего стиля
2017.04.12 06:45
Габи перенесет операцию по причине перелома двух пальцев на руке
2017.03.06 17:37
Габи: «Мне нравится «Барселона». В ее составе играет Месси»
2016.10.18 14:10
3
Фото
«Атлетико» продлил контракт с Габи до 2018 года
2016.10.07 14:51
Габи договорился с «Атлетико» о продлении контракта
2016.10.04 07:47
Габи: «Нет ничего лучше, чем выиграть ЛЧ, победив в финале одну из лучших команд планеты»
2016.05.28 11:20
3
Габи: «Симеоне очень важен для всей команды»
2016.05.03 09:07
Габи останется в «Атлетико» до 2018 года
2016.04.15 08:52
Видео
Габи: «Иногда судьи свистят в твою пользу, а иногда – в пользу противника»
2016.04.14 06:50
6
Габи: «Играли лучше «Барселоны», но до удаления Торреса»
2016.04.06 10:13
2
Габи: «Мы играли так, как должны были, и заслужили победу»
2016.02.27 20:36
1
Габи: «Гризманн на поле не играет такой роли, как Месси, Суарес или Роналду»
2016.02.12 09:34
Китайский клуб нацелился на полузащитника «Атлетико»
2016.01.29 14:09
Габи: «Несомненно, Вьетто будет нам полезен»
2015.07.09 11:21
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