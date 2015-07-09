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    Габи: «Несомненно, Вьетто будет нам полезен»

    Футболист мадридского «Атлетико» Габи поделился своим мнением о новичке команды Лусиано Вьетто.

    «Аргентинцу будет не очень легко адаптироваться к методике нашей работы. Но он уже доказал, что является прекрасным футболистом. У меня нет сомнений в том, что он будет полезен нам», – заявил Габи.

    В минувшем сезоне Примеры, будучи в «Вильярреале», Вьетто провел 32 матча и забил 12 раз.

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    Источник: Marca

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    09.07.2015 11:21
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    Комментарии (4)
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    Serg_Diamond
    1436430391
    Симеоне сравнил этого парня с Давидом Вильей, хороший комплимент и по игре он действительно в чем-то с ним схож - техничный, быстрый, с прекрасным голевым чутьем игрок. Удачи ему и голов побольше!
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    katalonez
    1436431299
    Жалко что Вильяреал опять весь растащили
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    Z v e r o b o y
    1436431550
    хорошо
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    ologreds
    1694997644
    numo435197
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