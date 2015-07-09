Габи: «Несомненно, Вьетто будет нам полезен»

Футболист мадридского «Атлетико» Габи поделился своим мнением о новичке команды Лусиано Вьетто.



«Аргентинцу будет не очень легко адаптироваться к методике нашей работы. Но он уже доказал, что является прекрасным футболистом. У меня нет сомнений в том, что он будет полезен нам», – заявил Габи.



В минувшем сезоне Примеры, будучи в «Вильярреале», Вьетто провел 32 матча и забил 12 раз.



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