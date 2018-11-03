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    Габи: «Золотой мяч» потеряет смысл, если Гризманн не выиграет его в этом году»

    Бывший полузащитник «Атлетико» Габи поделился мнением о шансах форварда Антуана Гризманна получить «Золотой мяч».

    «Если они не дадут ему «Золотой мяч» в этом году, то я не пойму этого. Например, Каннаварро выиграл «Золотой мяч», потому что он победил на ЧМ. Никто не выигрывал так много, как Гризманн в этом году.

    Он выиграл ЧМ, Суперкубок УЕФА, Лигу Европы, был лучшим в финале, выиграл много. Я считаю, что если Гризманн не выиграет, то «Золотой» мяч потеряет смысл», – сказал Габи.

    Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 3 декабря.

    Источник: Goal

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    03.11.2018 00:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3609

      александр п 3 ноября 2018, 09:45

      Да раньше было негласное правило,обладатель Золотого мяча должен обязательно,что нибудь выиграть на международной арене.

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 3 ноября 2018, 05:12

      Он уже давно не имеет значения,так как его не получал Рауль!!!

      -1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 3 ноября 2018, 01:45

      Конечно очень авторитетное мнение, ещё надо папу и маму Гризмана спросить.

      1
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