Габи: «Золотой мяч» потеряет смысл, если Гризманн не выиграет его в этом году»

Бывший полузащитник «Атлетико» Габи поделился мнением о шансах форварда Антуана Гризманна получить «Золотой мяч».

«Если они не дадут ему «Золотой мяч» в этом году, то я не пойму этого. Например, Каннаварро выиграл «Золотой мяч», потому что он победил на ЧМ. Никто не выигрывал так много, как Гризманн в этом году.

Он выиграл ЧМ, Суперкубок УЕФА, Лигу Европы, был лучшим в финале, выиграл много. Я считаю, что если Гризманн не выиграет, то «Золотой» мяч потеряет смысл», – сказал Габи.

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 3 декабря.