Габи не делит состав «Реала» на основной и запасной

Полузащитник «Атлетико» Габи считает, что в составе «Реала» выступают только великий футболисты, которые могут стать игроком основного состава и в любой другой команде.

«Выделить основной и запасной составы «Реала»? Я считаю, что это несерьезный вопрос относительно такого клуба. В составе «Реала» выступают великие футболисты. Каждый из них может быть игроком стартового состава в любой команде мира», – считает Габи.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» состоится во вторник, 2 мая, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 10 мая.