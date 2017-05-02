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    Габи не делит состав «Реала» на основной и запасной

    Полузащитник «Атлетико» Габи считает, что в составе «Реала» выступают только великий футболисты, которые могут стать игроком основного состава и в любой другой команде.

    «Выделить основной и запасной составы «Реала»? Я считаю, что это несерьезный вопрос относительно такого клуба. В составе «Реала» выступают великие футболисты. Каждый из них может быть игроком стартового состава в любой команде мира», – считает Габи.

    Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» – «Атлетико» состоится во вторник, 2 мая, в 21:45 по московскому времени. Ответная встреча пройдет 10 мая.

    Источник: Marca

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    02.05.2017 08:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +161

      adekvat 2 мая 2017, 10:09

      Давай Атлетико рви этих звезд.

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