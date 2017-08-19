Капитан «Атлетико»: «Диего Коста должен уважать «Челси»

Капитан «Атлетико» Габи прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Челси» Диего Косты. Нападающий вступил в открытую конфронтацию с лондонцами в стремлении перейти в стан «матрасников».

«Из того, что я понимаю, «Атлетико» хочет подписать его, а он хочет присоединиться к нам. Тем не менее, мы должны знать, что «Челси» пока не определился. А когда вы являетесь частью клуба, то должны уважать команду и стараться покидать ее наилучшим образом», – заявил футболист.

Ранее Коста заявил, что «Челси» должен проявить к нему уважение и отпустить в «Атлетико», так как клуб не рассчитывает на него в новом сезоне.