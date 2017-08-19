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    Капитан «Атлетико»: «Диего Коста должен уважать «Челси»

    Капитан «Атлетико» Габи прокомментировал ситуацию вокруг форварда «Челси» Диего Косты. Нападающий вступил в открытую конфронтацию с лондонцами в стремлении перейти в стан «матрасников».

    «Из того, что я понимаю, «Атлетико» хочет подписать его, а он хочет присоединиться к нам. Тем не менее, мы должны знать, что «Челси» пока не определился. А когда вы являетесь частью клуба, то должны уважать команду и стараться покидать ее наилучшим образом», – заявил футболист.

    Ранее Коста заявил, что «Челси» должен проявить к нему уважение и отпустить в «Атлетико», так как клуб не рассчитывает на него в новом сезоне.

    Источник: Football Espana

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    19.08.2017 09:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 19 августа 2017, 13:52

      Зажравшийся пингвин,который цены себе не сложит,мне так кажется...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 19 августа 2017, 11:41

      не рыба не мясо - так и этот Коста недоиспанец...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -55

      Real. 19 августа 2017, 11:26

      барселоне будет еше труднее если обратно в АМ. Пике встречай с маскерано

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2017, 11:14

      Только в Зенит!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 19 августа 2017, 11:03

      Габи Коста придет и наведет порядок. Игрок супер.

      1
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