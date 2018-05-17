Габи – об уходе Торреса: «Кубок – лучший способ попрощаться с «Атлетико»

Капитан «Атлетико» Габи назвал победу в финале Лиге Европы над «Марселем», лучшим способом попрощаться с нападающим команды Фернандо Торресом, который проводит свой последний сезон в Мадриде.

«Этот кубок многое для нас значит. Торрес заслужил его больше, чем кто-либо другой. Это лучший способ попрощаться с «Атлетико», – считает Габи.

Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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