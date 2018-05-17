Марсель - Атлетико

С Победой Матрасиков !!!
|6 тур
|9 декабря, вторник
|22:45
|Марсель
|0:0
|Атлетико
|2 тур
|1 октября, среда
|22:45
|Атлетико
|2:1
|Марсель
|Группа I
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|6
|3
|3
|0
|7:1
|+6
|12
|2.
|Марсель
|6
|2
|2
|2
|4:4
|0
|8
|3.
|Коньяспор
|6
|1
|3
|2
|4:6
|-2
|6
|4.
|Гимараеш
|6
|1
|2
|3
|5:9
|-4
|5
Победил лучший,а Марселю удачи в новом сезоне
Хороший финал
Атлетико с победой!
победы марселю, надеюсь будет не скучно
красивой игры ждём
Минимальная победа Марселя.