Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Бьорн Куйперс (Олдензал)
Материалы

Марсель - Атлетико

16.05.2018, Среда, 21:45 мск Лион, стадион Стад де Люмьер Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Лига Европы, Финал Марсель - Атлетико
Лига Чемпионов (2008/2009), группа D
6 тур
9 декабря, вторник 22:45 Марсель 0:0 Атлетико
2 тур
1 октября, среда 22:45 Атлетико 2:1 Марсель
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 6 3 3 0 7:1 +6 12
2. Марсель 6 2 2 2 4:4 0 8
3. Коньяспор 6 1 3 2 4:6 -2 6
4. Гимараеш 6 1 2 3 5:9 -4 5
...
  • ...
    Рейтинг: +142

    MaxiLeon 17 мая 2018, 14:36

    С Победой Матрасиков !!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 17 мая 2018, 11:38

    Победил лучший,а Марселю удачи в новом сезоне

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 17 мая 2018, 11:37

    Хороший финал

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8511

    kaa-71 17 мая 2018, 05:27

    Выстояли, потерпели и забили, а затем и победили

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 17 мая 2018, 02:11

    Атлетико с победой!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +374

    ninja1945 16 мая 2018, 22:01

    Марсель почти дома! Победит!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +206

    КАМПОСТЕР1 16 мая 2018, 20:58

    победы марселю, надеюсь будет не скучно

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +61

    alex.sash1974 16 мая 2018, 19:35

    красивой игры ждём

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 16 мая 2018, 01:53

    Минимальная победа Марселя.

    -1
    Ответить
  • Читайте нас: 