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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Атлетико
Марсель - Атлетико: обзор матча 16 мая 2018
Марсель
16.05.2018, среда, 21:45
Лига Европы, Финал
0 : 3
Завершен
Атлетико
21'
А. Гризманн
49'
А. Гризманн
89'
Габи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Атлетико
90'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
А. Гризманн
89'
ГОЛ! 0:3!
Габи
Пас отдал
Коке
88'
Замена
Т. Парти
️️️️
А. Корреа
78'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
Желтая карточка
К. Н'Жи
78'
Желтая карточка
Л. Густаво
75'
Замена
К. Митроглу
️️️️
В. Жермен
74'
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Л. Окампос
55'
49'
ГОЛ! 0:2!
А. Гризманн
Пас отдал
Коке
46'
Замена
Хуанфран
️️️️
Ш. Врсалько
Желтая карточка
Ж. Амави
38'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Пайет
32'
Травма
Д. Пайет
31'
23'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
Габи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
8
Морган Сансон
ОП
14
Луис Густаво
ОП
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Атлетико
1
Аксель Вернер
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
18
Томас Парти
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Манданда
23
Амави
23
Рами
70
Сарр
8
Сансон
14
Густаво
99
Ангисса
7
Окампос
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
4-3-1-2
13
Облак
24
Врсалько
20
Хименес
2
Годин
21
Эрнандес
8
Ньигес
6
Коке
14
Габи
10
Корреа
7
Гризманн
19
Коста
7
Окампос
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Окампос
10
Пайет
20
Лопес
20
Лопес
10
Пайет
98
Жермен
11
Митроглу
11
Митроглу
98
Жермен
24
Врсалько
20
Хуанфран
20
Хуанфран
24
Врсалько
10
Корреа
18
Парти
18
Парти
10
Корреа
7
Гризманн
9
Торрес
9
Торрес
7
Гризманн
Остались в запасе
Марсель
Атлетико
8
Бубакар Камара
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Аксель Вернер
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
8
Бубакар Камара
ОП
16
Йоанн Пеле
ВР
6
Роланду
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Марсель - Атлетико
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Бьорн Куйперс
(Олдензал)
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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