Габи: «Иногда судьи свистят в твою пользу, а иногда – в пользу противника»

Полузащитник «Атлетико» Габи прокомментировал спорный эпизод в концовке ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Да, я действительно сыграл рукой. Я находился на линии штрафной, после чего мяч попал мне в руку, но я не знаю, в пределах штрафной была эта рука или за ее пределами. Иногда судьи свистят в твою пользу, а иногда – в пользу противника.

Мы провели потрясающую игру и полностью заслужили эту победу. Вся команда проделала большой объем работы. Мы хорошо играли в обороне, хорошо контратаковали», – заявил Габи.