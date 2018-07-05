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«Атлетико» предлагает «Баварии» 15 миллионов за Видаля

5 июля 2018, 10:55
6

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль следующий сезон может начать в составе новой команды, сообщает A Bola.

Футболист недоволен, что в команду пришел Леон Горецка из «Шальке-04». Это может способствовать его уходу из «Баварии».

31-летний футболист входит в планы «Атлетико», где в нем видят замену Габи. Мадридцы предлагают мюнхенцам за Видаля 15 миллионов евро.

В «Баварии» чилиец играет с 2015 года после перехода из «Ювентуса». За это время он провел 124 матча, в которых забил 22 гола.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Испания. Примера Трансферы Бавария Атлетико Габи Видаль Артуро Горецка Леон
Комментарии (6)
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zatonn
1530778389
Пусть забирают. Горецка на этой позиции предпочтительнее. А Видаль много косячит и горчичники собирает.
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zlatan24
1530778555
Видаль в Атлетико - это было бы очень круто, дополнение к Диего Косте, такой же зверь
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ItalianFootball
1530861703
А в Мадриде казино есть ?)))
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zigbert
1530867976
Атлетико может купить его , тем более сумма не большая.
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