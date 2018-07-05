«Атлетико» предлагает «Баварии» 15 миллионов за Видаля

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль следующий сезон может начать в составе новой команды, сообщает A Bola.

Футболист недоволен, что в команду пришел Леон Горецка из «Шальке-04». Это может способствовать его уходу из «Баварии».

31-летний футболист входит в планы «Атлетико», где в нем видят замену Габи. Мадридцы предлагают мюнхенцам за Видаля 15 миллионов евро.

В «Баварии» чилиец играет с 2015 года после перехода из «Ювентуса». За это время он провел 124 матча, в которых забил 22 гола.