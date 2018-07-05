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    «Атлетико» предлагает «Баварии» 15 миллионов за Видаля

    Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль следующий сезон может начать в составе новой команды, сообщает A Bola.

    Футболист недоволен, что в команду пришел Леон Горецка из «Шальке-04». Это может способствовать его уходу из «Баварии».

    31-летний футболист входит в планы «Атлетико», где в нем видят замену Габи. Мадридцы предлагают мюнхенцам за Видаля 15 миллионов евро.

    В «Баварии» чилиец играет с 2015 года после перехода из «Ювентуса». За это время он провел 124 матча, в которых забил 22 гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.07.2018 10:55
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 12:06

      Атлетико может купить его , тем более сумма не большая.

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 июля 2018, 10:21

      А в Мадриде казино есть ?)))

      0
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      Рейтинг: +26

      zlatan24 5 июля 2018, 11:15

      Видаль в Атлетико - это было бы очень круто, дополнение к Диего Косте, такой же зверь

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 июля 2018, 11:13

      Пусть забирают. Горецка на этой позиции предпочтительнее. А Видаль много косячит и горчичники собирает.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > zatonn 5 июля 2018, 13:46

      Не маловато ли 15?

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > Тraumtanzеr 5 июля 2018, 14:17

      Ну как бы игроку уже 31. И пользы от него меньше, чем вреда. Так что пока дают, надо брать. Контракт истечёт, тогда вообще свободным агентом бесплатно свалит.

      2
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