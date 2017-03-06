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    Габи перенесет операцию по причине перелома двух пальцев на руке

    Полузащитнику «Атлетико» Габи придется некоторое время обойтись без футбола. 33-летний игрок получил бытовую травму – перелом двух пальцев на правой руке.

    Матч 26-го тура Примеры с «Валенсией» (3:0) хавбек был вынужден провести с повязкой на руке. После игры его отправили в больницу. В ближайшие дни футболист перенесет операцию.

    Таким образом, под большим вопросом находится участие Габи в поединке 27-го тура чемпионата Испании с «Гранадой» в субботу, 11 марта. Ожидается, что игрок успеет оправиться от повреждения к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Байером», который состоится в Мадриде 15 марта.:

    Источник: Football Espana

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    06.03.2017 17:37
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