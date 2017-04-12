Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Габи призвал «Атлетико» придерживаться своего стиля

    Капитан «Атлетико» Габи назвал причины, которые помогут его команде одолеть «Лестер» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. По его словам, сделать это поможет опыт, приобретенный в играх против «Барселоны» и «Баварии» в прошлом сезоне.

    «Если мы сыграем так же дисциплинированно, как против «Барсы» и «Баварии» в прошлом сезоне, то добьемся успеха. Мы должны играть в своем обычном стиле. «Лестер» – очень сильная команда, нам будет очень тяжело, поэтому крайне важно сохранять концентрацию.

    Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в четвертом сезоне кряду многое говорит о нашей сплоченности и командном духе. Конечно, играть в этом турнире очень сложно. Этот матч будет для нас словно финал, но мы готовы к этому», – признался Габи.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Атлетико» – «Лестер» пройдет в Мадриде в среду, 12 апреля, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2017 06:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11