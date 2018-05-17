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    Габи – о своих словах «Лига Европы – дерьмо»: «Теперь я обязан проглотить свои слова»

    Капитан «Атлетико» Габи вспомнил свои слова о Лиге Европы, но после победы в турнире предпочел забрать их обратно.

    «Моя фраза о том, что Лига Европы – дерьмо? Признаюсь, теперь я обязан проглотить свои слова. Тогда «Атлетико» не вышел в плей-офф Лиги чемпионов, и для нас был трудный момент», – сказал Габи.

    Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: AS

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    17.05.2018 09:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 4 июня 2018, 23:23

      «Играть в Лиге Европы – это дерьмо. Но если мы попадем туда, то будем бороться за победу." (с)
      вот Бомбардир, блин, вы опять все переврали, не так он сказал.

      0
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      Рейтинг: +100726

      zigbert 17 мая 2018, 13:41

      Оскорбления в чей то адрес он не делал и эти его высказывания скоро забудутся.

      2
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 17 мая 2018, 12:45

      Ну сказал и сказал. Чего теперь обмусоливать. Скандалы интриги расследования. Я тоже могу сказать, что Бомбардир дерьмо. Но только на мои слова всем плевать, и никто не будет это обсуждать, а тут известный человек сказал, и понеслось.

      0
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      Рейтинг: +20

      Futik 17 мая 2018, 11:28

      Проглотил дерьмо и стал дерьмом

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 17 мая 2018, 11:16

      Габи дерьмо

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 10:55

      стоит всегда подумать прежде чем сказать, особенно в прессе.

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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 17 мая 2018, 10:18

      Слово не воробей, вылетит не поймаешь

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