Габи – о своих словах «Лига Европы – дерьмо»: «Теперь я обязан проглотить свои слова»

Капитан «Атлетико» Габи вспомнил свои слова о Лиге Европы, но после победы в турнире предпочел забрать их обратно.

«Моя фраза о том, что Лига Европы – дерьмо? Признаюсь, теперь я обязан проглотить свои слова. Тогда «Атлетико» не вышел в плей-офф Лиги чемпионов, и для нас был трудный момент», – сказал Габи.

Финальный матч Лиги Европы «Марсель» – «Атлетико» завершился со счетом 0:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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