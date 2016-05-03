Габи: «Симеоне очень важен для всей команды»

Капитан «Атлетико» Габи считает, что ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов в Мюнхене против «Баварии» будет похож на первую встречу в Мадриде.

«Мы очень хорошо готовы. Проводим отличный сезон, а теперь нам предстоит ответный матч против одного из европейских грандов.

Меня нынешняя ситуация очень радует. Мы в полуфинале, а как мы сыграем – увидим на поле. Наш тренер действительно очень важен для всей команды.

Думаю, этот поединок будет очень похож на игру в Мадриде. Оппонента мы знаем очень хорошо», – сказал Габи.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Атлетико» состоится во вторник, 3 мая, в 21:45 по московскому времени. Первый матч закончился со счетом 0:1.