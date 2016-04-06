Габи: «Играли лучше «Барселоны», но до удаления Торреса»

Полузащитник «Атлетико» Габи считает, что его команда играла лучше «Барселоны» до момента, когда с поля был удален Фернандо Торрес. Напомним, что встреча проходила в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов и завершилась победой каталонцев со счетом 1:0. Что касается Торреса, то он был удален с поля при счете 1:0.

«Очевидно, что мы вели в счете и доминировали до удаления Торреса. В первом тайме мы играли лучше, но теперь все решится в ответном матче.

«Барселона» в большинстве очень хорошо распоряжалась мячом, а мы должны продолжать работать над игрой в пас», — отметил Габи.

Ответная встреча команд пройдет 13 апреля.