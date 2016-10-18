Габи: «Мне нравится «Барселона». В ее составе играет Месси»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Габи высказал мнение о шансах испанских команд в Лиге чемпионов. Футболист, выбирая между «Реалом» и «Барселоной», отдал предпочтение каталонцам, потому что, по словам Габи, там играет Лионель Месси.

«Реал» и «Барселона» – это те команды, которые способны побеждать в каждом матче. У них все для этого есть. Но я всегда говорил, что больше всех мне нравится «Барселона», поскольку в ее составе играет Месси, являющийся уникальным во всем мире. Преимущество за каталонцами. Но и «Атлетико», и «Барселона», и «Реал» могут выиграть Лигу чемпионов», – сказал Габи.