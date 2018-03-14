Полузащитник «Атлетико» Габи оценил газон на стадионе «Локомотива»

Полузащитник «Атлетико» Габи в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом» дал оценку газону на домашнем стадионе «железнодорожников». Как отметил футболист, командам придется играть на поле не самого хорошего качества.

«Все отлично, ждем игры и спокойно к ней готовимся. На разминке был в шортах? Ничего страшного, ведь мы родом из мест, где тоже бывает холодно.

У нас классная команда, в которой постоянная конкуренция за место на поле. Я не хочу ничего менять. Мы играем в таком ритме давно, это нормально для профессиональных игроков.

Состояние газона в Москве? Уф, ну, это поле отличается от того, что есть в Испании. Но ничего не поделаешь – будем играть там», — сказал Габи.