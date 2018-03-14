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    Полузащитник «Атлетико» Габи оценил газон на стадионе «Локомотива»

    Полузащитник «Атлетико» Габи в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Локомотивом» дал оценку газону на домашнем стадионе «железнодорожников». Как отметил футболист, командам придется играть на поле не самого хорошего качества.

    «Все отлично, ждем игры и спокойно к ней готовимся. На разминке был в шортах? Ничего страшного, ведь мы родом из мест, где тоже бывает холодно.

    У нас классная команда, в которой постоянная конкуренция за место на поле. Я не хочу ничего менять. Мы играем в таком ритме давно, это нормально для профессиональных игроков.

    Состояние газона в Москве? Уф, ну, это поле отличается от того, что есть в Испании. Но ничего не поделаешь – будем играть там», — сказал Габи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.03.2018 14:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons 15 марта 2018, 08:10

      Радуйся, что по полю не ходят медведи с балалайками

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 14 марта 2018, 17:11

      вот Урал или СКА выйдет в ЛЕ, тогда поймете что такое херовый газон))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +361

      sergan113 14 марта 2018, 16:06

      Это Россия, сынок!

      2
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > sergan113 14 марта 2018, 16:24

      И далеко не худший вариант.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 14:56

      Конечно это не Испания а Черкизово. Привыкли играть в тепличных условиях.

      2
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