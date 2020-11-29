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    Экс-капитан «Атлетико» Габи завершил карьеру

    Бывший полузащитник «Атлетико» Габи объявил об уходе из профессионального футбола.

    «Когда я начал играть в футбол, то даже представить себе не мог, что мои мечты сбудутся. Сегодня настал день, чтобы завершить карьеру футболиста. Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые были частью этого пути: всех моих партнеров по команде, тренеров, персонал всех клубов и, конечно же, мою семью и друзей, потому что они никогда не позволяли мне сломаться в тяжелые моменты.

    Также хочу сказать спасибо всем болельщикам, благодаря которым я становился лучше, при чем не только на поле. Наконец, спасибо футболу за предоставленную возможность быть вечным в памяти многих людей. Теперь я должен позаботиться о себе. Спасибо всем!» – сказал 37-летний испанец.

    • Габи – воспитанник «Атлетико», большую часть карьеры он провел в мадридском клубе.
    • С 2018 по 2020 год он выступал за катарский «Аль-Садд».
    • Также хавбек играл за «Хетафе» и «Сарагосу», в сборную не вызывался.

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    Источник: Marca

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