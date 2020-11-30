Экс-капитан «Атлетико» Габи завершил карьеру

Бывший полузащитник «Атлетико» Габи объявил об уходе из профессионального футбола.

«Когда я начал играть в футбол, то даже представить себе не мог, что мои мечты сбудутся. Сегодня настал день, чтобы завершить карьеру футболиста. Я хотел бы поблагодарить всех людей, которые были частью этого пути: всех моих партнеров по команде, тренеров, персонал всех клубов и, конечно же, мою семью и друзей, потому что они никогда не позволяли мне сломаться в тяжелые моменты.

Также хочу сказать спасибо всем болельщикам, благодаря которым я становился лучше, при чем не только на поле. Наконец, спасибо футболу за предоставленную возможность быть вечным в памяти многих людей. Теперь я должен позаботиться о себе. Спасибо всем!» – сказал 37-летний испанец.