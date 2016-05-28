Габи: «Нет ничего лучше, чем выиграть ЛЧ, победив в финале одну из лучших команд планеты»

Полузащитник «Атлетико» Габи поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов с «Реалом». Напомним, встреча состоится сегодня в Милане и начнется в 21:45 по московскому времени.

«Мечтал о завоевании кубка – не только в последнее время, а с самого детства. Это самый важный матч в нашей жизни. Когда мечтаешь, то всегда – о больших успехах. И это будет очень большой день для всех нас.

«Реал» такие матчи всегда проводит на высочайшем уровне, поскольку у него богатый опыт. У «Реала» есть нужные игроки и все остальные необходимые ресурсы. Это будет самый сложный для нас матч против «Реала» за последние три года. Нет ничего лучше, чем выиграть Лигу чемпионов, победив в финале одну из лучших команд планеты. И у нас сейчас как раз такая ситуация», – отметил Габи.