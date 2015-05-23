Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Михаэль Хайнлот - статистика

Завершил карьеру
9 февраля 1992 (34), Рот
#17 | Защитник
177 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Падерборн
21
0
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Падерборн
1 : 2
23.05.2015
Штутгарт
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
1 : 0
16.05.2015
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Падерборн
1 : 3
10.05.2015
Вольфсбург
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Падерборн
2 : 2
26.04.2015
Вердер
1' - 78'
33'
78'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия Д
3 : 0
18.04.2015
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Падерборн
2 : 1
11.04.2015
Аугсбург
1' - 90'
48'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Герта
2 : 0
05.04.2015
Падерборн
1' - 71'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Падерборн
0 : 0
21.03.2015
Хоффенхайм
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
4 : 0
14.03.2015
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Падерборн
0 : 3
08.03.2015
Байер
1' - 77'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия М
2 : 0
01.03.2015
Падерборн
1' - 79'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Падерборн
0 : 6
21.02.2015
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
1 : 2
15.02.2015
Падерборн
1' - 90'
58'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Кельн
0 : 0
07.02.2015
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Падерборн
0 : 3
04.02.2015
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Майнц
5 : 0
31.01.2015
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Штутгарт
0 : 0
20.12.2014
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вердер
4 : 0
29.11.2014
Падерборн
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Падерборн
2 : 2
22.11.2014
Боруссия Д
35' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
3 : 0
08.11.2014
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Падерборн
3 : 1
02.11.2014
Герта
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
1 : 0
25.10.2014
Падерборн
1' - 90'
80'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Падерборн
3 : 1
19.10.2014
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Байер
2 : 2
04.10.2014
Падерборн
11' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Падерборн
1 : 2
27.09.2014
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
4 : 0
23.09.2014
Падерборн
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Падерборн
2 : 0
20.09.2014
Ганновер-96
1' - 71'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
0 : 3
30.08.2014
Падерборн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Падерборн
2 : 2
24.08.2014
Майнц
Был в запасе
Главные новости
Головин хочет в «Зенит», правда об аренде Мостового, Черышев никому не нужен и другие новости
01:03
Экс-владелец «Челси» Боули близок к покупке активов «Лукойла»
00:57
Кокорина предложили московскому клубу РПЛ
00:44
Сафонов раскрыл свою мечту
Вчера, 23:59
Мостовой – о тренере со 107 матчами в РПЛ: «Не знаю его»
Вчера, 23:49
Агент Головина не отрицает трансфер игрока в «Спартак»
Вчера, 23:35
Бубнов прокомментировал трансфер Дзюбы в ЦСКА
Вчера, 23:17
Роналду сообщил, через сколько лет закончит карьеру
Вчера, 22:56
Сафонов сравнил себя с Акинфеевым
Вчера, 22:15
Слуцкий сообщил, что сделает с Головиным в случае его перехода в «Зенит»
Вчера, 21:57
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+