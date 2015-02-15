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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Падерборн
Ганновер-96 - Падерборн: обзор матча 15 февраля 2015
Ганновер-96
15.02.2015, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Падерборн
66'
Марсело
73'
С. Лакич
79'
А. Меха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Падерборн
Желтая карточка
Ж. Перейра
90'
+2
83'
Замена
М. Штоппелькамп
️️️️
Э. Качунга
79'
ГОЛ! 1:2!
А. Меха
Желтая карточка
С. Сане
78'
73'
ГОЛ! 1:1!
С. Лакич
Пас отдал
Ф. Хартерц
69'
Замена
С. Лакич
️️️️
П. Циглер
67'
Замена
Л. Рупп
️️️️
М. Бакалорж
ГОЛ! 1:0!
Марсело
Пас отдал
Хоселу
66'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Д. Бриан
65'
58'
Желтая карточка
М. Хайнлот
Замена
А. Собич
️️️️
К. Шульц
46'
Желтая карточка
К. Шульц
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
6
Марсело
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
13
Хоселу
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
35
Маурице Хирш
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Артур Собич
ЦФ
Падерборн
1
Александр Нюбель
ВР
20
Марк Вучинович
ЦП
6
Мирнес Пепич
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Махир Саглик
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
4-1-1-2-2
20
Цилер
6
Марсело
27
Перейра
26
Сане
19
Шульц
3
Альборнос
24
Шмидебах
10
Кийотаке
13
Штиндль
7
Бриан
13
Хоселу
3-2-4-1
1
Крузе
17
Хайнлот
2
Хюнемайер
3
Рафа
34
Циглер
3
Хартерц
17
Меха
6
Бакалорж
8
Вранчич
30
Коч
10
Качунга
7
Бриан
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
7
Бриан
19
Шульц
9
Собич
9
Собич
19
Шульц
6
Бакалорж
10
Рупп
10
Рупп
6
Бакалорж
10
Качунга
10
Штоппелькамп
10
Штоппелькамп
10
Качунга
34
Циглер
29
Лакич
29
Лакич
34
Циглер
Остались в запасе
Ганновер-96
Падерборн
35
Маурице Хирш
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
20
Марк Вучинович
ЦП
6
Мирнес Пепич
ЦП
10
Махир Саглик
ЦФ
1
Александр Нюбель
ВР
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
35
Маурице Хирш
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
Остались в запасе
20
Марк Вучинович
ЦП
6
Мирнес Пепич
ЦП
10
Махир Саглик
ЦФ
1
Александр Нюбель
ВР
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Ганновер-96 - Падерборн
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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