Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Падерборн
Хоффенхайм - Падерборн: обзор матча 25 октября 2014
Хоффенхайм
25.10.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Падерборн
73'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Падерборн
Желтая карточка
К. Фолланд
88'
87'
Желтая карточка
Э. Качунга
Желтая карточка
С. Шипплок
86'
Замена
Я. Вестергор
️️️️
П. Швеглер
84'
82'
Желтая карточка
И. Уали
80'
Желтая карточка
М. Хайнлот
76'
Замена
С. Кучке
️️️️
Л. Рупп
ГОЛ! 1:0!
К. Фолланд
Пас отдал
А. Бек
73'
64'
Замена
И. Уали
️️️️
С. Коч
Замена
С. Шипплок
️️️️
А. Салаи
58'
Замена
С. Цубер
️️️️
Т. Эльюнусси
58'
46'
Замена
М. Дукщ
️️️️
М. Вранчич
Пенальти не реализован!
С. Руди
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
8
Юджен Полански
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
27
Антони Модест
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
17
Альбан Меха
ПП
20
Стефан Кучке
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
2-1-4-3
1
Бауманн
32
Бек
25
Зюле
5
Штробль
18
Эльюнусси
27
Швеглер
8
Полански
13
Руди
9
Фирмино
11
Салаи
31
Фолланд
4-5-1
1
Крузе
17
Хайнлот
2
Хюнемайер
13
Штродьек
34
Циглер
10
Штоппелькамп
21
Брюкнер
10
Рупп
8
Вранчич
30
Коч
10
Качунга
27
Швеглер
23
Вестергор
23
Вестергор
27
Швеглер
18
Эльюнусси
7
Цубер
7
Цубер
18
Эльюнусси
11
Салаи
22
Шипплок
22
Шипплок
11
Салаи
10
Рупп
20
Кучке
20
Кучке
10
Рупп
8
Вранчич
33
Дукщ
33
Дукщ
8
Вранчич
30
Коч
27
Уали
27
Уали
30
Коч
Остались в запасе
Хоффенхайм
Падерборн
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
33
Даниэль Люк
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
17
Альбан Меха
ПП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
17
Альбан Меха
ПП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Хоффенхайм - Падерборн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Новости команд
Все
Хоффенхайм
Падерборн
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Хоффенхайм» – «Шальке-04»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Хоффенхайма» и «Шальке» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Кристал Пэлас» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Хоффенхайма» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Падерборн» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Падерборна» и «Штутгарта» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+