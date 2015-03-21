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Падерборн - Хоффенхайм
Падерборн - Хоффенхайм: обзор матча 21 марта 2015
Падерборн
21.03.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 0
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Хоффенхайм
Замена
Э. Качунга
️️️️
М. Саглик
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
А. Модест
90'
Замена
А. Модест
️️️️
Р. Фирмино
83'
Желтая карточка
С. Руди
Замена
М. Саглик
️️️️
Л. Рупп
77'
Замена
С. Коч
️️️️
Й. Веммер
70'
67'
Замена
Д. Абрахам
️️️️
Т. Эльюнусси
65'
Вторая желтая
Э. Бичакчич
59'
Замена
А. Салаи
️️️️
С. Шипплок
55'
Желтая карточка
Э. Бичакчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
11
Йенс Веммер
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Юджен Полански
ЦП
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
10
Махир Саглик
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
19
Давид Абрахам
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
3-2-4-1
1
Крузе
11
Веммер
3
Рафа
2
Хюнемайер
34
Циглер
17
Хайнлот
21
Брюкнер
8
Вранчич
10
Рупп
17
Меха
29
Лакич
3-1-3-3
1
Бауманн
32
Бек
22
Ким Чжин-Су
4
Бичакчич
5
Штробль
8
Полански
18
Эльюнусси
13
Руди
9
Фирмино
22
Шипплок
31
Фолланд
11
Веммер
30
Коч
30
Коч
11
Веммер
10
Рупп
10
Саглик
10
Саглик
10
Рупп
Саглик
10
Качунга
10
Качунга
Саглик
18
Эльюнусси
19
Абрахам
19
Абрахам
18
Эльюнусси
22
Шипплок
11
Салаи
11
Салаи
22
Шипплок
9
Фирмино
27
Модест
27
Модест
9
Фирмино
Остались в запасе
Падерборн
Хоффенхайм
33
Даниэль Люк
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
10
Надим Амири
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
6
Марвин Бакалорж
ЦП
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Падерборн - Хоффенхайм
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Бентелер-Арена
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