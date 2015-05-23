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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Штутгарт
Падерборн - Штутгарт: обзор матча 23 мая 2015
Падерборн
23.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
1 : 2
Завершен
Штутгарт
4'
М. Вучинович
36'
Д. Дидави
72'
Д. Гинчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Штутгарт
90'
+3
Замена
Т. Вернер
️️️️
Ф. Костич
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Костич
90'
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
А. Максим
Желтая карточка
С. Лакич
85'
79'
Желтая карточка
Д. Гинчек
Желтая карточка
М. Штоппелькамп
77'
Замена
С. Коч
️️️️
М. Вучинович
76'
72'
ГОЛ! 1:2!
Д. Гинчек
Пас отдал
А. Максим
69'
Замена
А. Максим
️️️️
Д. Дидави
Замена
Л. Рупп
️️️️
М. Хайнлот
46'
Замена
Й. Веммер
️️️️
М. Бакалорж
46'
36'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дидави
ГОЛ! 1:0!
М. Вучинович
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
20
Марк Вучинович
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
11
Йенс Веммер
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
4-4-1-1
1
Крузе
3
Хартерц
13
Штродьек
2
Хюнемайер
17
Хайнлот
20
Вучинович
6
Бакалорж
8
Вранчич
10
Штоппелькамп
10
Качунга
29
Лакич
4-2-2-2
26
Ульрайх
22
Рюдигер
17
Кляйн
32
Баумгартль
5
Швааб
4
Гентнер
20
Ди
10
Дидави
18
Костич
10
Гинчек
22
Харник
20
Вучинович
30
Коч
30
Коч
20
Вучинович
6
Бакалорж
11
Веммер
11
Веммер
6
Бакалорж
17
Хайнлот
10
Рупп
10
Рупп
17
Хайнлот
Максим
5
Нидермайер
5
Нидермайер
Максим
10
Дидави
44
Максим
44
Максим
10
Дидави
18
Костич
11
Вернер
11
Вернер
18
Костич
Остались в запасе
Падерборн
Штутгарт
33
Даниэль Люк
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Падерборн - Штутгарт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Бентелер-Арена
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