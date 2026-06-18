Французский журналист объяснил разницу между Месси и Роналду на ЧМ-2026

Французский журналист Даниэль Риоло высказался об игре нападающих Криштиану Роналду и Лионеля Месси на ЧМ-2026 за сборные Португалии и Аргентины соответственно.

«В отличие от Роналду, партнеры Месси по команде по-прежнему верят в него. Это большая разница по сравнению с португальцами, которые, на мой взгляд, больше не верят в Роналду.

Партнеры Месси по команде приняли тактику, построенную вокруг него. При этом он сам подготовился к тому, чтобы блистать на чемпионате мира, адаптировав игру к своим способностям и возрасту.

Он приехал на турнир в хорошей форме и сделал хет-трик. Я говорю «браво», потому что я удивлен. Не думал, что это произойдет.

Трудно представить, что он выиграет второй чемпионат мира подряд. Но тогда бы он укрепил свои позиции в истории. Он определенно стал бы величайшим игроком в истории футбола. То, что он сделал, меня поразило», – сказал Риоло.