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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Падерборн
Герта - Падерборн: обзор матча 05 апреля 2015
Герта
05.04.2015, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Падерборн
68'
В. Штокер
89'
Н. Шульц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Падерборн
Замена
М. Ндженг
️️️️
М. Платтенхардт
89'
ГОЛ! 2:0!
Н. Шульц
Пас отдал
П. Пекарик
89'
80'
Желтая карточка
С. Лакич
79'
Замена
М. Бакалорж
️️️️
Л. Рупп
Замена
Й. Хегелер
️️️️
В. Штокер
76'
Замена
Н. Шульц
️️️️
Р. Беренс
74'
Желтая карточка
Р. Беренс
71'
71'
Замена
С. Кучке
️️️️
П. Циглер
71'
Замена
Э. Качунга
️️️️
М. Хайнлот
ГОЛ! 1:0!
В. Штокер
68'
67'
Желтая карточка
Р.
50'
Желтая карточка
П. Циглер
18'
Желтая карточка
Д. Брюкнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
7
Рой Беренс
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
11
Йенс Веммер
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
20
Марк Вучинович
ЦП
6
Мирнес Пепич
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
20
Стефан Кучке
ЦФ
3-2-4-1
1
Крафт
25
Брукс
4
Лангкамп
28
Лустенбергер
21
Платтенхардт
22
Пекарик
7
Беренс
78
Харагучи
5
Скьельбред
14
Штокер
8
Калу
3-2-4-1
1
Крузе
11
Веммер
3
Рафа
2
Хюнемайер
34
Циглер
17
Хайнлот
17
Меха
10
Рупп
8
Вранчич
21
Брюкнер
29
Лакич
21
Платтенхардт
8
Ндженг
8
Ндженг
21
Платтенхардт
7
Беренс
14
Шульц
14
Шульц
7
Беренс
14
Штокер
13
Хегелер
13
Хегелер
14
Штокер
17
Хайнлот
10
Качунга
10
Качунга
17
Хайнлот
34
Циглер
20
Кучке
20
Кучке
34
Циглер
10
Рупп
6
Бакалорж
6
Бакалорж
10
Рупп
Остались в запасе
Герта
Падерборн
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
20
Марк Вучинович
ЦП
33
Даниэль Люк
ВР
6
Мирнес Пепич
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Остались в запасе
20
Марк Вучинович
ЦП
33
Даниэль Люк
ВР
6
Мирнес Пепич
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Паль Дардаи
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Герта - Падерборн
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Петер Зиппель
(Мюнхен)
Стадион:
Олимпиаштадион
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