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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Падерборн
Кельн - Падерборн: обзор матча 07 февраля 2015
Кельн
07.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 0
Завершен
Падерборн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Падерборн
88'
Желтая карточка
М. Штоппелькамп
88'
Замена
М. Пепич
️️️️
А. Меха
Желтая карточка
М. Леманн
79'
77'
Замена
С. Лакич
️️️️
Э. Качунга
71'
Замена
Й. Веммер
️️️️
С. Коч
Замена
К. Нагасава
️️️️
Д. Швенто
71'
59'
Желтая карточка
А. Меха
Замена
Ю. Осако
️️️️
Э. Уджа
58'
Замена
М. Риссе
️️️️
Б. Финне
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
16
Павел Ольковски
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
28
Даниэль Халфар
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
30
Сулейман Коч
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
17
Альбан Меха
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
10
Казуке Нагасава
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
Падерборн
1
Александр Нюбель
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
6
Мирнес Пепич
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
3-2-3-2
1
Хорн
5
Марох
16
Ольковски
7
Фогт
14
Хектор
6
Виммер
28
Халфар
81
Швенто
33
Леманн
11
Финне
11
Уджа
3-5-2
1
Крузе
17
Хайнлот
2
Хюнемайер
3
Рафа
17
Меха
30
Коч
10
Рупп
6
Бакалорж
21
Брюкнер
10
Качунга
10
Штоппелькамп
81
Швенто
10
Нагасава
10
Нагасава
81
Швенто
11
Финне
31
Риссе
31
Риссе
11
Финне
11
Уджа
10
Осако
10
Осако
11
Уджа
30
Коч
11
Веммер
11
Веммер
30
Коч
17
Меха
6
Пепич
6
Пепич
17
Меха
10
Качунга
29
Лакич
29
Лакич
10
Качунга
Остались в запасе
Кельн
Падерборн
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
Главный тренер
Петер Штегер
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
1
Александр Нюбель
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
Остались в запасе
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
1
Александр Нюбель
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Кельн - Падерборн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Рейн Энерги
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