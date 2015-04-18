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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Падерборн
Боруссия Д - Падерборн: обзор матча 18 апреля 2015
Боруссия Д
18.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
3 : 0
Завершен
Падерборн
48'
Г. Мхитарян
55'
П. Обамеянг
80'
С. Кагава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Падерборн
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
П. Обамеянг
85'
82'
Замена
П. Циглер
️️️️
У. Хюнемайер
Замена
Ж. Дудзяк
️️️️
М. Шмельцер
82'
ГОЛ! 3:0!
С. Кагава
Пас отдал
Г. Мхитарян
80'
Замена
К. Кампль
️️️️
Я. Блащиковски
75'
72'
Замена
М. Вучинович
️️️️
С. Лакич
57'
Замена
Л. Рупп
️️️️
И. Уали
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Гинтер
55'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
П. Обамеянг
48'
Желтая карточка
М. Хуммельс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Срджан Лакич
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
44
Кевин Кампль
ЦП
18
Милош Йойич
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
7
Халед Нарей
ПВ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
20
Марк Вучинович
ЦП
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Вайденфеллер
28
Гинтер
19
Папастатопулос
15
Хуммельс
29
Шмельцер
37
Дурм
22
Мхитарян
20
Гюндоган
16
Блащиковски
10
Кагава
7
Обамеянг
4-3-1-2
1
Крузе
17
Хайнлот
2
Хюнемайер
3
Рафа
3
Хартерц
30
Коч
8
Вранчич
6
Бакалорж
10
Качунга
27
Уали
29
Лакич
29
Шмельцер
28
Дудзяк
28
Дудзяк
29
Шмельцер
16
Блащиковски
44
Кампль
44
Кампль
16
Блащиковски
7
Обамеянг
9
Иммобиле
9
Иммобиле
7
Обамеянг
2
Хюнемайер
34
Циглер
34
Циглер
2
Хюнемайер
29
Лакич
20
Вучинович
20
Вучинович
29
Лакич
27
Уали
10
Рупп
10
Рупп
27
Уали
Остались в запасе
Боруссия Д
Падерборн
7
Халед Нарей
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
33
Даниэль Люк
ВР
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
7
Халед Нарей
ПВ
22
Митчелл Лангерак
ВР
18
Милош Йойич
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Боруссия Д - Падерборн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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