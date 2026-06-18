Тренер Португалии пообещал скорректировать поведение Роналду

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался по поводу действий нападающего команды Криштиану Роналду после матча 1-го тура ЧМ-2026 с ДР Конго (1:1).

41-летний форвард не присоединился к партнерам, которые остались, чтобы поблагодарить болельщиков, а одним из первых покинул поле.

Роналду, опустив вниз голову, направился в подтрибунное помещение сразу же после матча. При этом на пути он поприветствовал члена тренерского штаба соперника и поаплодировал фанатам, которые ответили ему взаимностью.

«Это наш первый матч на чемпионате мира, и у нас еще нет отработанных привычек в таких ситуациях. Концовка игры получилась немного сумбурной.

После матча много различных интервью и организационных моментов. Игроки не всегда понимают, нужно ли им оставаться на поле, идти в раздевалку или потом возвращаться обратно... Мы это скорректируем», – сказал Мартинес.