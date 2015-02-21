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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Бавария
Падерборн - Бавария: обзор матча 21 февраля 2015
Падерборн
21.02.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
0 : 6
Завершен
Бавария
24'
Р. Левандовски
37'
Р. Левандовски
63'
А. Роббен (П)
72'
Ф. Рибери
78'
М. Вайзер
86'
А. Роббен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Бавария
86'
ГОЛ! 0:6!
А. Роббен
Пас отдал
Ф. Рибери
78'
Замена
Данте
️️️️
Х. Бернат
78'
ГОЛ! 0:5!
М. Вайзер
Пас отдал
С. Роде
76'
Замена
М. Вайзер
️️️️
Рафинья
Замена
М. Вранчич
️️️️
Р.
75'
73'
Замена
С. Роде
️️️️
Х. Алонсо
72'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Рибери
Пас отдал
А. Роббен
Замена
М. Пепич
️️️️
М. Бакалорж
71'
63'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
А. Роббен
Красная карточка
Ф. Хартерц
62'
Замена
С. Лакич
️️️️
Э. Качунга
59'
37'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Рибери
24'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Роббен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
7
Франк Рибери
ЛП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Падерборн
1
Александр Нюбель
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
6
Мирнес Пепич
ЦП
20
Марк Вучинович
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
4
Данте
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-2-4-1
1
Крузе
34
Циглер
3
Рафа
2
Хюнемайер
3
Хартерц
17
Хайнлот
30
Коч
10
Рупп
6
Бакалорж
17
Меха
10
Качунга
3-2-3-2
1
Нойер
5
Алаба
13
Рафинья
17
Боатенг
28
Бадштубер
24
Бернат
10
Роббен
3
Алонсо
7
Рибери
13
Мюллер
9
Левандовски
6
Бакалорж
6
Пепич
6
Пепич
6
Бакалорж
3
Рафа
8
Вранчич
8
Вранчич
3
Рафа
10
Качунга
29
Лакич
29
Лакич
10
Качунга
24
Бернат
4
Данте
4
Данте
24
Бернат
13
Рафинья
8
Вайзер
8
Вайзер
13
Рафинья
3
Алонсо
17
Роде
17
Роде
3
Алонсо
Остались в запасе
Падерборн
Бавария
20
Марк Вучинович
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
25
Пепе Рейна
ВР
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
20
Марк Вучинович
ЦП
1
Александр Нюбель
ВР
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
27
Марио Гетце
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Падерборн - Бавария
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Бентелер-Арена
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