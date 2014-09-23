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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Падерборн
Бавария - Падерборн: обзор матча 23 сентября 2014
Бавария
23.09.2014, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
4 : 0
Завершен
Падерборн
8'
М. Гетце
14'
Р. Левандовски
78'
М. Гетце
86'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Падерборн
ГОЛ! 4:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
А. Роббен
86'
Замена
П. Хейбьерг
️️️️
Х. Алонсо
80'
ГОЛ! 3:0!
М. Гетце
78'
76'
Замена
М. Дукщ
️️️️
Л. Рупп
Замена
Х. Бернат
️️️️
Р. Левандовски
76'
62'
Замена
М. Вранчич
️️️️
И. Уали
46'
Замена
С. Коч
️️️️
М. Хайнлот
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Боатенг
46'
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Ф. Лам
14'
ГОЛ! 1:0!
М. Гетце
Пас отдал
Т. Мюллер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
3
Хаби Алонсо
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
27
Марио Гетце
АП
10
Арьен Роббен
ПП
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
13
Рафинья
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
20
Марк Вучинович
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
4-3-1-2
1
Нойер
17
Боатенг
4
Данте
5
Алаба
21
Лам
3
Алонсо
17
Роде
10
Роббен
27
Гетце
9
Левандовски
13
Мюллер
3-2-3-1-1
1
Крузе
17
Хайнлот
13
Штродьек
2
Хюнемайер
11
Веммер
34
Циглер
10
Штоппелькамп
10
Рупп
21
Брюкнер
10
Качунга
27
Уали
9
Левандовски
24
Бернат
24
Бернат
9
Левандовски
17
Боатенг
13
Рафинья
13
Рафинья
17
Боатенг
3
Алонсо
23
Хейбьерг
23
Хейбьерг
3
Алонсо
17
Хайнлот
30
Коч
30
Коч
17
Хайнлот
27
Уали
8
Вранчич
8
Вранчич
27
Уали
10
Рупп
33
Дукщ
33
Дукщ
10
Рупп
Остались в запасе
Бавария
Падерборн
25
Пепе Рейна
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
33
Даниэль Люк
ВР
20
Марк Вучинович
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
10
Джанлука Гаудино
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
20
Марк Вучинович
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Бавария - Падерборн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Альянц Арена
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