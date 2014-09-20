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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Ганновер-96
Падерборн - Ганновер-96: обзор матча 20 сентября 2014
Падерборн
20.09.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Ганновер-96
71'
Э. Качунга
90+4'
М. Штоппелькамп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Ганновер-96
Желтая карточка
М. Штоппелькамп
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
М. Штоппелькамп
Пас отдал
У. Хюнемайер
90'
+4
Замена
М. Вучинович
️️️️
Э. Качунга
89'
Замена
М. Бакалорж
️️️️
С. Коч
79'
78'
Замена
К. Караман
️️️️
Хоселу
78'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Л. Биттенкурт
Замена
С. Кучке
️️️️
М. Хайнлот
71'
ГОЛ! 1:0!
Э. Качунга
Пас отдал
У. Хюнемайер
71'
57'
Замена
Л. Андреасен
️️️️
М. Шмидебах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
30
Сулейман Коч
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Хироши Кийотаке
АП
9
Артур Собич
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
20
Марк Вучинович
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Ганновер-96
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
2
Леон Андреасен
ПП
7
Джимми Бриан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
3-2-4-1
1
Крузе
34
Циглер
2
Хюнемайер
13
Штродьек
17
Хайнлот
11
Веммер
21
Брюкнер
30
Коч
8
Вранчич
10
Штоппелькамп
10
Качунга
3-3-2-2
20
Цилер
2
Сакаи
6
Марсело
19
Шульц
24
Шмидебах
6
Гюльселам
24
Пандер
32
Биттенкурт
10
Кийотаке
13
Хоселу
9
Собич
10
Качунга
20
Вучинович
20
Вучинович
10
Качунга
17
Хайнлот
20
Кучке
20
Кучке
17
Хайнлот
30
Коч
6
Бакалорж
6
Бакалорж
30
Коч
24
Шмидебах
2
Андреасен
2
Андреасен
24
Шмидебах
32
Биттенкурт
7
Бриан
7
Бриан
32
Биттенкурт
13
Хоселу
19
Караман
19
Караман
13
Хоселу
Остались в запасе
Падерборн
Ганновер-96
33
Даниэль Люк
ВР
10
Лукас Рупп
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
10
Лукас Рупп
ЦП
27
Идир Уали
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Остались в запасе
1
Роберт Альмер
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Тайфун Коркут
Статистика матча Падерборн - Ганновер-96
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Бентелер-Арена
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