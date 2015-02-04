Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Гамбург
Падерборн - Гамбург: обзор матча 04 февраля 2015
Падерборн
04.02.2015, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Гамбург
2'
Р. ван дер Ваарт (П)
72'
М. Янсен
90+1'
З. Штибер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Гамбург
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
З. Штибер
Пас отдал
А. Руднев
89'
Замена
А. Руднев
️️️️
И. Олич
Замена
М. Саглик
️️️️
Й. Веммер
81'
Замена
А. Меха
️️️️
М. Бакалорж
72'
72'
ГОЛ! 0:2!
М. Янсен
Пас отдал
Н. Мюллер
66'
Замена
Г. Качар
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Замена
М. Вранчич
️️️️
Л. Рупп
62'
59'
Замена
М. Диас
️️️️
П. Ирачек
31'
Желтая карточка
П. Ирачек
15'
Желтая карточка
З. Штибер
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
П. Циглер
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
11
Йенс Веммер
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
30
Сулейман Коч
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Ронни Маркос
ЛЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Петр Ирачек
ЦП
9
Николай Мюллер
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Падерборн
1
Александр Нюбель
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
21
Марсело Диас
ОП
20
Гойко Качар
ЦП
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
9
Артем Руднев
ЦФ
3-5-1-1
1
Крузе
34
Циглер
11
Веммер
2
Хюнемайер
21
Брюкнер
30
Коч
6
Бакалорж
10
Рупп
10
Штоппелькамп
10
Качунга
29
Лакич
4-4-1-1
33
Дробны
41
Райкович
16
Вестерманн
5
Джуру
3
Маркос
8
Ирачек
9
Мюллер
10
Штибер
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
40
Олич
11
Веммер
10
Саглик
10
Саглик
11
Веммер
10
Рупп
8
Вранчич
8
Вранчич
10
Рупп
6
Бакалорж
17
Меха
17
Меха
6
Бакалорж
8
Ирачек
21
Диас
21
Диас
8
Ирачек
8
ван дер Ваарт
20
Качар
20
Качар
8
ван дер Ваарт
40
Олич
9
Руднев
9
Руднев
40
Олич
Остались в запасе
Падерборн
Гамбург
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
20
Стефан Кучке
ЦФ
1
Александр Нюбель
ВР
3
Рафа
ЦЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
15
Рене Адлер
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
20
Стефан Кучке
ЦФ
1
Александр Нюбель
ВР
3
Рафа
ЦЗ
Остались в запасе
26
Мохамед Гуайда
ЦФ
15
Рене Адлер
ВР
39
Эштон Гётц
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Падерборн - Гамбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Бентелер-Арена
Новости команд
Все
Падерборн
Гамбург
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Падерборн» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Падерборна» и «Штутгарта» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+