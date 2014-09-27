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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Боруссия М
Падерборн - Боруссия М: обзор матча 27 сентября 2014
Падерборн
27.09.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия М
70'
Й. Веммер
8'
П. Херрманн
14'
Раффаэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Боруссия М
88'
Желтая карточка
Я. Зоммер
85'
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
Б. Хргота
Замена
К. Штродьек
️️️️
М. Вранчич
85'
Замена
А. Меха
️️️️
Л. Рупп
78'
ГОЛ! 1:2!
Й. Веммер
Пас отдал
М. Штоппелькамп
70'
69'
Замена
А. Хан
️️️️
П. Херрманн
60'
Замена
М. Крузе
️️️️
Раффаэл
Желтая карточка
М. Вранчич
44'
14'
ГОЛ! 0:2!
Раффаэл
8'
ГОЛ! 0:1!
П. Херрманн
Пас отдал
Б. Хргота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
20
Стефан Кучке
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
23
Кристоф Крамер
ОП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
11
Раффаэл
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
20
Марк Вучинович
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
27
Идир Уали
ЦФ
Боруссия М
28
Янис Бласвих
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Андре Хан
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
3-5-1-1
1
Крузе
11
Веммер
34
Циглер
2
Хюнемайер
30
Коч
21
Брюкнер
10
Рупп
8
Вранчич
10
Штоппелькамп
10
Качунга
20
Кучке
4-2-2-2
1
Зоммер
24
Янчке
39
Штранцль
18
Домингес
17
Вендт
34
Джака
23
Крамер
7
Херрманн
16
Траоре
10
Хргота
11
Раффаэл
8
Вранчич
13
Штродьек
13
Штродьек
8
Вранчич
10
Рупп
17
Меха
17
Меха
10
Рупп
7
Херрманн
28
Хан
28
Хан
7
Херрманн
10
Хргота
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
10
Хргота
11
Раффаэл
10
Крузе
10
Крузе
11
Раффаэл
Остались в запасе
Падерборн
Боруссия М
33
Даниэль Люк
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
20
Марк Вучинович
ЦП
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
28
Янис Бласвих
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
20
Марк Вучинович
ЦП
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
27
Идир Уали
ЦФ
Остались в запасе
28
Янис Бласвих
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Торган Азар
ЛВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Падерборн - Боруссия М
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Бентелер-Арена
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