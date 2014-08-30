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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Падерборн
Гамбург - Падерборн: обзор матча 30 августа 2014
Гамбург
30.08.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 3
Завершен
Падерборн
29'
Э. Качунга
69'
М. Вранчич
88'
М. Штоппелькамп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Падерборн
88'
ГОЛ! 0:3!
М. Штоппелькамп
Пас отдал
Д. Брюкнер
84'
Замена
М. Вучинович
️️️️
М. Вранчич
77'
Замена
С. Кучке
️️️️
М. Бакалорж
Замена
М. Озтрзолек
️️️️
М. Янсен
74'
69'
ГОЛ! 0:2!
М. Вранчич
64'
Замена
Л. Рупп
️️️️
С. Коч
Замена
З. Штибер
️️️️
Т. Арслан
46'
Замена
А. Руднев
️️️️
Р. ван дер Ваарт
37'
29'
ГОЛ! 0:1!
Э. Качунга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
9
Артем Руднев
ЦФ
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
20
Марк Вучинович
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
3-5-1-1
15
Адлер
5
Джуру
16
Вестерманн
2
Дикмайер
7
Янсен
30
Арслан
47
Бадель
16
Иличевич
85
Бехрами
8
ван дер Ваарт
10
Ласогга
4-5-1
1
Крузе
34
Циглер
13
Штродьек
2
Хюнемайер
11
Веммер
10
Штоппелькамп
21
Брюкнер
6
Бакалорж
8
Вранчич
30
Коч
10
Качунга
7
Янсен
22
Озтрзолек
22
Озтрзолек
7
Янсен
30
Арслан
10
Штибер
10
Штибер
30
Арслан
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
9
Руднев
8
ван дер Ваарт
8
Вранчич
20
Вучинович
20
Вучинович
8
Вранчич
6
Бакалорж
20
Кучке
20
Кучке
6
Бакалорж
30
Коч
10
Рупп
10
Рупп
30
Коч
Остались в запасе
Гамбург
Падерборн
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
33
Даниэль Люк
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
3
Клебер
ЦЗ
8
Петр Ирачек
ЦП
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Гамбург - Падерборн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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