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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Падерборн
Вердер - Падерборн: обзор матча 29 ноября 2014
Вердер
29.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
4 : 0
Завершен
Падерборн
10'
З. Юнузович
48'
Д. Зелке
50'
Ф. Бартельс
80'
Л. Айчичек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Падерборн
Желтая карточка
С. Предль
88'
Замена
Л. Калдирола
️️️️
А. Гальвез
84'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Л. Айчичек
83'
ГОЛ! 4:0!
Л. Айчичек
Пас отдал
Д. Зелке
80'
73'
Замена
А. Меха
️️️️
М. Штоппелькамп
Желтая карточка
А. Гальвез
69'
Замена
С. Макиади
️️️️
И. Хайрович
68'
57'
Замена
Л. Рупп
️️️️
М. Вранчич
ГОЛ! 3:0!
Ф. Бартельс
50'
ГОЛ! 2:0!
Д. Зелке
Пас отдал
З. Юнузович
48'
46'
Замена
С. Кучке
️️️️
П. Циглер
32'
Желтая карточка
П. Циглер
ГОЛ! 1:0!
З. Юнузович
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
3
Янек Штернберг
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
33
Левент Айчичек
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
16
Златко Юнузович
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
20
Марк Вучинович
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
4-4-1-1
30
Вольф
4
Предль
6
Гальвез
3
Штернберг
23
Гебре Селасси
33
Айчичек
31
Бартельс
16
Юнузович
23
Кроос
20
Хайрович
9
Зелке
3-2-4-1
1
Крузе
17
Хайнлот
3
Рафа
13
Штродьек
34
Циглер
3
Хартерц
10
Штоппелькамп
8
Вранчич
6
Бакалорж
30
Коч
10
Качунга
6
Гальвез
5
Калдирола
5
Калдирола
6
Гальвез
33
Айчичек
8
Эггештайн
8
Эггештайн
33
Айчичек
20
Хайрович
16
Макиади
16
Макиади
20
Хайрович
34
Циглер
20
Кучке
20
Кучке
34
Циглер
8
Вранчич
10
Рупп
10
Рупп
8
Вранчич
10
Штоппелькамп
17
Меха
17
Меха
10
Штоппелькамп
Остались в запасе
Вердер
Падерборн
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
30
Рихард Штребингер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
20
Марк Вучинович
ЦП
33
Даниэль Люк
ВР
10
Махир Саглик
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
4
Лука-Милан Цандер
ЦЗ
30
Рихард Штребингер
ВР
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Остались в запасе
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
20
Марк Вучинович
ЦП
33
Даниэль Люк
ВР
10
Махир Саглик
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Вердер - Падерборн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
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