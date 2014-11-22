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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Падерборн - Боруссия Д
Падерборн - Боруссия Д: обзор матча 22 ноября 2014
Падерборн
22.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
2 : 2
Завершен
Боруссия Д
60'
Л. Рупп
81'
М. Саглик
12'
П. Обамеянг
45+1'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Падерборн - Боруссия Д
87'
Замена
А. Рамос
️️️️
Г. Мхитарян
Желтая карточка
М. Саглик
85'
84'
Желтая карточка
П. Обамеянг
Замена
М. Саглик
️️️️
Ф. Хартерц
81'
ГОЛ! 2:2!
М. Саглик
Пас отдал
С. Коч
81'
Желтая карточка
Ф. Хартерц
76'
67'
Замена
М. Йойич
️️️️
М. Ройс
Желтая карточка
М. Бакалорж
64'
ГОЛ! 1:2!
Л. Рупп
Пас отдал
М. Бакалорж
60'
58'
Замена
К. Гросскройц
️️️️
С. Кагава
Замена
Э. Качунга
️️️️
И. Уали
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Ройс
Пас отдал
П. Обамеянг
Замена
М. Хайнлот
️️️️
У. Хюнемайер
35'
12'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Э. Дурм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
27
Идир Уали
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
3
Невен Суботич
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
17
Альбан Меха
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
18
Милош Йойич
ЦП
20
Адриан Рамос
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-5-1
1
Крузе
3
Хартерц
3
Рафа
2
Хюнемайер
13
Штродьек
30
Коч
8
Вранчич
6
Бакалорж
10
Рупп
10
Штоппелькамп
27
Уали
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
37
Дурм
3
Суботич
28
Гинтер
26
Пищек
5
Кель
22
Мхитарян
20
Гюндоган
18
Ройс
10
Кагава
7
Обамеянг
27
Уали
10
Качунга
10
Качунга
27
Уали
3
Хартерц
10
Саглик
10
Саглик
3
Хартерц
2
Хюнемайер
17
Хайнлот
17
Хайнлот
2
Хюнемайер
10
Кагава
6
Гросскройц
6
Гросскройц
10
Кагава
18
Ройс
18
Йойич
18
Йойич
18
Ройс
22
Мхитарян
20
Рамос
20
Рамос
22
Мхитарян
Остались в запасе
Падерборн
Боруссия Д
20
Стефан Кучке
ЦФ
33
Даниэль Люк
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
17
Альбан Меха
ПП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
20
Стефан Кучке
ЦФ
33
Даниэль Люк
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
17
Альбан Меха
ПП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Падерборн - Боруссия Д
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Бентелер-Арена
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