Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Падерборн
Аугсбург - Падерборн: обзор матча 08 ноября 2014
Аугсбург
08.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Падерборн
7'
Т. Вернер
47'
Т. Вернер
68'
Я. Кальсен-Бракер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Падерборн
Желтая карточка
А. Рахман Баба
89'
Замена
Н. Джурдич
️️️️
Х. Алтынтоп
85'
Замена
С. Мельдерс
️️️️
Т. Матавж
76'
72'
Замена
Л. Рупп
️️️️
А. Меха
ГОЛ! 3:0!
Я. Кальсен-Бракер
Пас отдал
Т. Вернер
68'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
Р. Бобадилья
61'
58'
Замена
М. Саглик
️️️️
С. Коч
ГОЛ! 2:0!
Т. Вернер
Пас отдал
П. Верхаг
47'
45'
Желтая карточка
П. Циглер
44'
Замена
М. Вучинович
️️️️
Й. Веммер
39'
Желтая карточка
М. Штоппелькамп
32'
Желтая карточка
М. Бакалорж
Желтая карточка
М. Фойлнер
31'
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
Пас отдал
Х. Алтынтоп
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
34
Патрик Циглер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
30
Сулейман Коч
ЦП
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
17
Альбан Меха
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
20
Марк Вучинович
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
10
Махир Саглик
ЦФ
20
Стефан Кучке
ЦФ
4-3-1-2
1
Хитц
21
Баба
2
Верхаг
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
10
Байер
17
Вернер
8
Фойлнер
7
Алтынтоп
9
Матавж
25
Бобадилья
3-5-2
1
Крузе
11
Веммер
34
Циглер
13
Штродьек
17
Меха
21
Брюкнер
6
Бакалорж
8
Вранчич
30
Коч
10
Качунга
10
Штоппелькамп
9
Матавж
13
Мельдерс
13
Мельдерс
9
Матавж
25
Бобадилья
35
Эссвайн
35
Эссвайн
25
Бобадилья
7
Алтынтоп
28
Джурдич
28
Джурдич
7
Алтынтоп
11
Веммер
20
Вучинович
20
Вучинович
11
Веммер
30
Коч
10
Саглик
10
Саглик
30
Коч
17
Меха
10
Рупп
10
Рупп
17
Меха
Остались в запасе
Аугсбург
Падерборн
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
33
Даниэль Люк
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
20
Стефан Кучке
ЦФ
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
13
Александр Маннингер
ВР
26
Хонь Юнь-Хо
ЦЗ
30
Каюби
ЦП
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
20
Стефан Кучке
ЦФ
3
Флориан Хартерц
ЛЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Аугсбург - Падерборн
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Падерборн
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Падерборн» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Падерборна» и «Штутгарта» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+