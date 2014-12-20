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Расписание матчей
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Штутгарт - Падерборн
Штутгарт - Падерборн: обзор матча 20 декабря 2014
Штутгарт
20.12.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Падерборн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Падерборн
90'
Замена
М. Саглик
️️️️
Л. Рупп
79'
Замена
Э. Качунга
️️️️
М. Штоппелькамп
Замена
Ф. Костич
️️️️
Т. Вернер
76'
71'
Замена
А. Меха
️️️️
М. Вранчич
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
Д. Дидави
65'
Желтая карточка
Д. Дидави
61'
Замена
Д. Гинчек
️️️️
М. Харник
61'
42'
Желтая карточка
Л. Рупп
16'
Желтая карточка
М. Штоппелькамп
6'
Желтая карточка
М. Вранчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
11
Йенс Веммер
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
20
Стефан Кучке
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Филип Костич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
17
Альбан Меха
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
10
Махир Саглик
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
32
Баумгартль
14
Глоушек
2
Сакаи
5
Швааб
17
Кляйн
21
Ромеу
4
Гентнер
10
Дидави
22
Харник
11
Вернер
4-5-1
1
Крузе
11
Веммер
3
Рафа
2
Хюнемайер
34
Циглер
10
Штоппелькамп
10
Рупп
6
Бакалорж
8
Вранчич
21
Брюкнер
20
Кучке
10
Дидави
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
10
Дидави
11
Вернер
18
Костич
18
Костич
11
Вернер
22
Харник
10
Гинчек
10
Гинчек
22
Харник
10
Штоппелькамп
10
Качунга
10
Качунга
10
Штоппелькамп
10
Рупп
10
Саглик
10
Саглик
10
Рупп
8
Вранчич
17
Меха
17
Меха
8
Вранчич
Остались в запасе
Штутгарт
Падерборн
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Хуб Стевенс
33
Даниэль Люк
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
34
Константин Рауш
ЛП
11
Карлос Груэсо
ЦП
Остались в запасе
33
Даниэль Люк
ВР
17
Михаэль Хайнлот
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Штутгарт - Падерборн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
МХПАрена
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